Covid aiuta la concertazione, ma il futuro è un'incognita sui diritti (Di martedì 4 maggio 2021) Eppure c’é un effetto positivo della pandemia: in quest’ultimo anno l’Europa ha conosciuto come mai prima un livello di attivismo sulle questioni sociali, di vera e propria concertazione tra livello centrale, europeo e nazionale, e sindacati e imprenditori, di vertenze e soluzioni individuate per mandare avanti la vita produttiva malgrado il Covid, per quanto possibile. Lo rivela uno studio dell’Istituto sindacale europeo (Etui) su 30 settori di attività, firmato dal ricercatore e avvocato Christophe Degryse, di cui Huffpost è in grado di pubblicare delle anticipazioni, in vista del ‘social summit’ che vedrà i leader europei riuniti a Porto sabato prossimo, vertice organizzato dalla presidenza portoghese dell’Ue di turno fino a fine giugno. La consultazione con le parti sociali non è roba da poco o da niente nell’architettura istituzionale europea: è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Eppure c’é un effetto positivo della pandemia: in quest’ultimo anno l’Europa ha conosciuto come mai prima un livello di attivismo sulle questioni sociali, di vera e propriatra livello centrale, europeo e nazionale, e sindacati e imprenditori, di vertenze e soluzioni individuate per mandare avanti la vita produttiva malgrado il, per quanto possibile. Lo rivela uno studio dell’Istituto sindacale europeo (Etui) su 30 settori di attività, firmato dal ricercatore e avvocato Christophe Degryse, di cui Huffpost è in grado di pubblicare delle anticipazioni, in vista del ‘social summit’ che vedrà i leader europei riuniti a Porto sabato prossimo, vertice organizzato dalla presidenza portoghese dell’Ue di turno fino a fine giugno. La consultazione con le parti sociali non è roba da poco o da niente nell’architettura istituzionale europea: è ...

