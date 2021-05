Ciclismo, i Mondiali su strada 2025 si disputeranno in Africa per la prima volta (Di martedì 4 maggio 2021) Grande novità per i Mondiali di Ciclismo su strada del 2025 che, per la prima volta nella storia, si svolgeranno in Africa. Le due città candidate ad organizzare la manifestazione iridata sono Kigali in Ruanda e Tangeri in Marocco. La sede, come comunicato dal presidente dell’UCI Davide Lappartient, verrà annunciata il 24 settembre 2021 in occasione dei Mondiali in programma in Belgio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Grande novità per idisudelche, per lanella storia, si svolgeranno in. Le due città candidate ad organizzare la manifestazione iridata sono Kigali in Ruanda e Tangeri in Marocco. La sede, come comunicato dal presidente dell’UCI Davide Lappartient, verrà annunciata il 24 settembre 2021 in occasione deiin programma in Belgio. SportFace.

zazoomblog : Ciclismo: Mondiali 2025 su strada si svolgeranno in Africa per la prima volta - #Ciclismo: #Mondiali #strada - sportface2016 : #Ciclismo, i #Mondiali su strada 2025 si disputeranno in #Africa per la prima volta - TV7Benevento : Ciclismo: Mondiali 2025 su strada si svolgeranno in Africa per la prima volta... - EagleMassimo : @GraziaC5 @guffanti_marco @elevisconti Anche negli Usa, Canada, Francia e Uk il responsabile per la distribuzione è… -