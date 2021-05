Calcio: Serie A, Torino-Parma 1-0, emiliani retrocessi in B (Di martedì 4 maggio 2021) Torino, 4 mag. – (Adnkronos) – Il Torino batte 1-0 il Parma nel posticipo della 34/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere il match il gol di Vojvoda al 63?. In classifica i granata salgono a quota 34 agganciando lo Spezia in 15esima posizione, mentre i gialloblù restano fermi al penultimo posto con 20 punti e retrocedono matematicamente in Serie B. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. – (Adnkronos) – Ilbatte 1-0 ilnel posticipo della 34/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico-Grande. A decidere il match il gol di Vojvoda al 63?. In classifica i granata salgono a quota 34 agganciando lo Spezia in 15esima posizione, mentre i gialloblù restano fermi al penultimo posto con 20 punti e retrocedono matematicamente inB. L'articolo proviene da City Roma News.

