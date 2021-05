Armenia | eurodeputati a Ue | Baku rilasci i prigionieri

(Di martedì 4 maggio 2021) L'Unione europea deve usare tutti i mezzi a sua disposizione per chiedere all'Azerbaijan di liberare e far tornare nel loro Paese tutti iarmeni, come previsto dall'accordo di cessate il ...

Ultime Notizie dalla rete : Armenia eurodeputati

Agenzia ANSA

"È difficile dire quanti armeni siano ancora detenuti dall'Azerbaijan", scrivono gli, ... L'"un paese amico dell'Europa, ha già pagato un prezzo altissimo nel conflitto con l'..."È difficile dire quanti armeni siano ancora detenuti dall'Azerbaijan", scrivono gli, ... L'"un paese amico dell'Europa, ha già pagato un prezzo altissimo nel conflitto con l'...L'Unione europea deve usare tutti i mezzi a sua disposizione per chiedere all'Azerbaijan di liberare e far tornare nel loro Paese tutti i prigionieri armeni, come previsto dall'accordo di cessate il f ...Indignata non solo l'Armenia, che ha perso la recente guerra del Nagorno-Karabakh, ma anche la comunità internazionale. L'esposizione è stata definita "memoriale della barbarie" ...