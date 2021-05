Agostini: “Napoli, nulla è ancora compromesso e sui cambi di Gattuso…” (Di martedì 4 maggio 2021) Agostini: “Napoli, nulla è ancora compromesso! Gattuso non ha sbagliato i cambi” Massimo Agostini, allenatore, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com” sulla partita Napoli – Cagliari, su Gattuso e su altro. Queste le sue parole: SU Napoli-CAGLIARI “Il Napoli meritava di vincere, per le occasioni avute contro il Cagliari. Una disattenzione e’ costata il pari agli azzurri, a due minuti dalla fine della partita. -ricorda Agostini – Non c’è ancora nulla di compromesso dopo questo pareggio, considerando anche il pari dell’Atalanta col Sassuolo. Osimhen ha fatto un bel gol, gli e’ ... Leggi su retecalcio (Di martedì 4 maggio 2021): “! Gattuso non ha sbagliato i” Massimo, allenatore, ex attaccante del, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com” sulla partita– Cagliari, su Gattuso e su altro. Queste le sue parole: SU-CAGLIARI “Ilmeritava di vincere, per le occasioni avute contro il Cagliari. Una disattenzione e’ costata il pari agli azzurri, a due minuti dalla fine della partita. -ricorda– Non c’èdidopo questo pareggio, considerando anche il pari dell’Atalanta col Sassuolo. Osimhen ha fatto un bel gol, gli e’ ...

