Agguato ad Amoruso | finiscono in carcere i due autori

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marzano Sul Sarno (Sa) – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno notificato oggi, 4 maggio, le due ordinanze applicative di misura cautelare personale con custodia inemesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, a carico di Rosario Giugliano e Nicola Francese, già destinatari del fermo di indiziato di delitto in data 18 aprile 2021 emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Rosario Giugliano detto “o minorenn”, sessantenne di Poggiomarino (Na), e Nicola Francese, trentunenne di Pagani (Sa), sono indagati per i delitti di tentato omicidio pluriaggravato da premeditazione e dal metodo mafioso e di detenzione illegale di armi comuni da sparo. I due sono accusati di essere glimateriali dell’commesso il 13 aprile 2021 in San Marzano sul Sarno (Sa), ai ...

L'agguato ai danni di Amoruso fallì a causa dell'inceppamento di una delle due pistole utilizzate e per la pronta reazione della vittima, che, nonostante il ferimento, riusciva ad ingranare la ... L'agguato ai danni di Amoruso non era andato a buon fine per via di un problema legato ad una delle pistole usate e grazie alla pronta reazione della vittima che, nonostante i colpi, era riuscita a ... San Marzano Sul Sarno (Sa) – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno notificato oggi, 4 maggio, le due ordinanze applicative di misura cautelare personale con custodia in Carcere emesse dal Giudice pe ...