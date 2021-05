A piazza Nazionale un murale per Noemi, la bimba ferita in un agguato di camorra (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un murales dedicato alla piccola Noemi, ferita gravemente due anni fa durante un agguato di camorra a Napoli, sarà realizzato a piazza Nazionale, luogo in cui avvenne l’agguato. Il murales sarà realizzato sul muretto dell’anfiteatro al centro della piazza dagli artisti Giulia Salamone, in arte Noeyes, e Valiante, con il coordinamento di Inward. All’inaugurazione, sabato 15 maggio, interverrà la famiglia della bimba e la stessa Noemi, 6 anni, che colorerà il murale sul quale verrà rappresentata. “E’ lei – racconta la madre Tania – che insieme a noi vuole lasciare un segno tangibile e concreto di speranza per la nostra città, nella ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Uns dedicato alla piccolagravemente due anni fa durante undia Napoli, sarà realizzato a, luogo in cui avvenne l’. Ils sarà realizzato sul muretto dell’anfiteatro al centro delladagli artisti Giulia Salamone, in arte Noeyes, e Valiante, con il coordinamento di Inward. All’inaugurazione, sabato 15 maggio, interverrà la famiglia dellae la stessa, 6 anni, che colorerà ilsul quale verrà rappresentata. “E’ lei – racconta la madre Tania – che insieme a noi vuole lasciare un segno tangibile e concreto di speranza per la nostra città, nella ...

anteprima24 : ** A piazza Nazionale un #Murales per #Noemi, la bimba ferita in un agguato di camorra ** - MontecarloReal : IN VENDITA Piazza Nazionale Via Generale Francesco Pignatelli in edificio moderno finemente ristrutturato e arredat… - pippo_sempre : @Kevincuccu @Itsmariateresa1 @RobertoFiore997 @MetaErmal E ti dico una cosa, a giugno vai all estero perché se la n… - CgilBologna : RT @FilcamsCgil: ?150mila addetti del #giocolegale in piazza il 12 maggio. Dicono basta! Sono ancora fermi e senza sicurezze sul futuro. @… - Gian59342003 : RT @Lucilla_888: ??Conferenza Nazionale TERAPIE DOMICILIARI Roma 8 Maggio 14.30 Piazza del Popolo 'Cure domiciliari hanno… -