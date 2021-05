Verizon vende Yahoo e AOL per 5 miliardi di dollari al fondo Apollo (Di lunedì 3 maggio 2021) L’azienda di telecomunicazioni statunitense Verizon ha annunciato la vendita della sussidiaria Verizon Media, che comprende il portale Yahoo e il fornitore di servizi Internet AOL, al fondo d’investimento Apollo Global Management per 5 miliardi di dollari (circa 4,1 miliardi di Leggi su ilpost (Di lunedì 3 maggio 2021) L’azienda di telecomunicazioni statunitenseha annunciato la vendita della sussidiariaMedia, che comprende il portalee il fornitore di servizi Internet AOL, ald’investimentoGlobal Management per 5di(circa 4,1di

