Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo: ecco quando (e chi) sceglieranno (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo la scelta di Samantha Curcio, che si è registrata domenica scorsa, 2 maggio 2021, anche i suoi colleghi del trono classico di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny si stanno preparando al gran finale del loro percorso. Stando ai rumors, le scelte verranno registrate domenica prossima, 9 maggio 2021, ed andranno in onda esattamente due settimane dopo, in previsione dell’ultima puntata della stagione odierna del talk show di Maria De Filippi, che come sempre si concluderà a fine maggio per dare spazio alle vacanze estive e alla nuova edizione di Temptation Island. A Uomini e Donne le scelte di Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny Per quanto riguarda invece le possibili scelte, conosciamo già il prevedibile epilogo del trono di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo la scelta di Samantha Curcio, che si è registrata domenica scorsa, 2 maggio 2021, anche i suoi colleghi del trono classico diMollicone eCzerny si stanno preparando al gran finale del loro percorso. Stando ai rumors, le scelte verranno registrate domenica prossima, 9 maggio 2021, ed andranno in onda esattamente due settimane dopo, in previsione dell’ultima puntata della stagione odierna del talk show di Maria De Filippi, che come sempre si concluderà a fine maggio per dare spazio alle vacanze estive e alla nuova edizione di Temptation Island. Ale scelte diMollicone eCzerny Per quanto riguarda invece le possibili scelte, conosciamo già il prevedibile epilogo del trono di ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - LuigiBrugnaro : Obiettivo #sicurezza: due nuove imbarcazioni per la nostra Polizia Locale. ??Dotate di tecnologiche e strumentazion… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - cabula_federico : @Giotherockk ?? vari + +Europa + LGBTQ + uomini soia + 90% delle donne - Sassia674 : @lucabattanta Potrebbe essere la scusa per rimuovere la differenza di età pensionabile tra uomini e donne indipende… -