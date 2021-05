Ue convoca ambasciatore russo a Bruxelles

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’Ue hato l’dopo “la decisione senza fondamento e senza alcuna giustificazione legale” di imporre sanzioni contro otto personalità europee, tra cui il presidente del Parlamento David Sassoli e la vice presidente della Commissione Vera Jourova. Lo ha reso noto il portavoce dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, Peter Stano, secondo cui “l’sarà ricevuto nel pomeriggio dal segretario generale della Commissione europea e dal segretario generale del servizio di azione esterna europea per trasmettergli il messaggio di forte condanna e rifiuto della decisione” annunciata nei giorni scorsi dal ministero degli Esteri di Mosca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo ha reso noto il portavoce dell'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, Peter Stano, secondo cui "l'sarà ricevuto nel pomeriggio dal segretario generale della ...L'Ue ha convocato l'russo a Bruxelles dopo le sanzioni da parte di Mosca che hanno colpito 8 alti dirigenti europei, tra cui il presidente del Parlamento David Sassoli. L'russo sarà ricevuto nel pomeriggio dal segretario generale della Commissione europea e da quello del Servizio europeo per l'azione esterna. All'incontro sarà comunicata la forte condanna ...Stoccolma, 03 mag 13:30 - (Agenzia Nova) - Il ministero degli Esteri della Svezia ha convocato l'ambasciatore russo a Stoccolma in segno di protesta contro la decisione di Mosca di vietare l'ingresso ...