Superbonus | Cna Costruzioni Abruzzo | serve subito la proroga fino al 2023

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 3 maggio 2021) Pescara - Ilvato almeno a giugnoperché, mentre le imprese si organizzano per far fronte alla gestione di una domanda ampissima, i dati dicono che in l'molte piccole imprese edili chiudono bottega. E' l'allarme lanciato da Cnache chiede a Governo, Parlamento e forze politiche chiarezza sulla durata degli incentivi collegati "a una straordinaria misura di rilancio del settore, occasione più unica che rara per riqualificare sul piano energetico e mettere in sicurezza dal punto di vista sismico una fetta molto grande del patrimonio edilizio italiano". Tra gennaio e marzo di quest'anno il comparto edile ha perso in96 imprese artigiane, 29 delle quali all'Aquila, 25 a Chieti, 23 a Teramo e 19 a Pescara. "Proprio ...