Omicidio Vannini, pg e genitori in Cassazione: "I Ciontoli mentono. Hanno obbedito al capo famiglia" (Di lunedì 3 maggio 2021) Omicidio Vannini, da pg e genitori in Cassazione una sola voce: «I Ciontoli mentono. Hanno obbedito al capo famiglia». Anzi, di più. «I Ciontoli Hanno sempre mentito, continuano a mentire e non si vogliono prendere le loro responsabilità». Al di là della verità giudiziaria, che la sentenza della Cassazione ha il compito di accreditare in via definitiva, i genitori di Marco Vannini, Marina Conte e Valerio Vannini, non Hanno dubbi su dato centrale del dibattimento in corso. E lo affermano, una volta di più, parlando fuori dalla Suprema Corte, dove oggi si apre il processo per la morte del 19enne di ...

