Oggi il 90% degli studenti è tornato in classe (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Inizia Oggi l'ultimo mese di scuola e in base alla capienza delle aule e al "colore" della regione, il numero di alunni in presenza per tutti gli ordini sarà compreso in una "forbice" tra 7,7 e 8,5 milioni, praticamente tra il 90% e quasi il 100% dell'intera popolazione scolastica degli istituti statali e paritari. Secondo le stime di Tuttoscuola, in particolare, il numero degli alunni in classe potrebbe oscillare complessivamente tra 7.667.374 e 8.505.440. Per questa settimana, l'unica regione in zona rossa è la Valle d'Aosta, sono arancioni la Basilicata, la Calabria, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Mentre tutte le altre sono gialle. La variabilità, dunque, dipende soprattutto dagli istituti superiori che in base alla capienza delle aule, nelle zone gialle e arancioni, hanno la responsabilità di ... Leggi su agi (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Inizial'ultimo mese di scuola e in base alla capienza delle aule e al "colore" della regione, il numero di alunni in presenza per tutti gli ordini sarà compreso in una "forbice" tra 7,7 e 8,5 milioni, praticamente tra il 90% e quasi il 100% dell'intera popolazione scolasticaistituti statali e paritari. Secondo le stime di Tuttoscuola, in particolare, il numeroalunni inpotrebbe oscillare complessivamente tra 7.667.374 e 8.505.440. Per questa settimana, l'unica regione in zona rossa è la Valle d'Aosta, sono arancioni la Basilicata, la Calabria, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Mentre tutte le altre sono gialle. La variabilità, dunque, dipende soprattutto dagli istituti superiori che in base alla capienza delle aule, nelle zone gialle e arancioni, hanno la responsabilità di ...

