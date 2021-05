Neuralink | Musk resta solo dopo l’addio di Hodak | Punto Informatico

puntotweet : Neuralink, Musk resta solo dopo l’addio di Hodak - - stefsemeria : RT @PixelTg3: Spopolano sulla rete le immagini di una scimmia che gioca ad un videogame soltanto con il pensiero grazie a Neuralink. vediam… - OriginiNascoste : La Neuralink Company di Elon Musk ha impiantato un chip nel cervello di una scimmia. #ElonMusk - _fiorucci : RT @charliecarla: 'Startup di Elon Musk, Neuralink, ha creato una scimmia cyborg che gioca a MindPong usando un chip cerebrale. Il Salk Ins… - charliecarla : RT @charliecarla: 'Startup di Elon Musk, Neuralink, ha creato una scimmia cyborg che gioca a MindPong usando un chip cerebrale. Il Salk Ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Neuralink Musk

, il gruppo che intende aprire un dialogo diretto tra la mente umana e la robotica, perde il suo cofondatore Max Hodak: ora tocca a Elon ...Elon, Tesla Impossibile non citare il patron di Tesla (ma anche di tante altre iniziative e aziende, come PayPal, Space X,, The Boring Company). L'unico che per qualche ora ha scalzato ...Neuralink, il gruppo che intende aprire un dialogo diretto tra la mente umana e la robotica, perde il suo cofondatore Max Hodak: ora tocca a Elon Musk.Come sapete, tra non molto Elon Musk e Miley Cyrus presenzieranno entrambi, negli Stati Uniti, all'acclamato Saturday Night Live.