MotoGP test Jerez, Bagnaia: 'Ho la moto migliore e può crescere ancora' (Di lunedì 3 maggio 2021) Non ha ancora avuto molto tempo per festeggiare Francesco Bagnaia, dato che dopo la splendida seconda piazza di ieri ha subito dovuto rindossare tuta, guanti e stivali, per la giornata di test in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) Non haavuto molto tempo per festeggiare Francesco, dato che dopo la splendida seconda piazza di ieri ha subito dovuto rindossare tuta, guanti e stivali, per la giornata diin ...

SkySportMotoGP : ?? In Spagna #MotoGP in pista per i #JerezTest ???? Tutti gli aggiornamenti #SkyMotori #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Bagnaia: 'Stiamo trovando la costanza giusta. Il titolo? È presto per pensarci' #SkyMotori #SkyMotoGP - Tuttipazziperi1 : Ecco il resoconto della giornata di test della MotoGP a Jerez. - motosprint : #MotoGP test Jerez: #Vinales è il più rapido davanti alle #Suzuki - ssangdongijari : RT @gponedotcom: Jerez: Vinales ancora una volta re dei test, 2° Rins e 3° Mir: I TEMPI - Nakagami è 4°, mentre Marquez ha completato solo… -