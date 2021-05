Milano inondata da tifosi Duomo | largo Cairoli e castel Sforzesco I numeri enormi degli “assembramenti”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ieri (domenica, 2 maggio) un’ondata dineroazzurri ha invaso piazza. Parliamo di una quantità enorme di persone, ben 30mila, radunatesi nella principale piazza di, e non solo, per celebrare la vittoria della squadra. Sono numerose le foto scattate che ritraggono quanto successo ieri, tra queste la piramide umana creata sui gradoni del monumento equestre di Vittorio Emanuele. Il caos ha interessato anche il, dove, invece, hanno stazionato gli ultrà. “Qui la calca era ancora peggiore”, si legge tra le righe del Corriere. “Oltre ventimilaassembrati tra fumogeni, bandiere e fuochi d’artificio”. Ci sono stati alcuni momenti di tensione con la polizia allo scoccare del coprifuoco: “alcunihanno lanciato bottiglie di vetro ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano inondata

Corriere della Sera

