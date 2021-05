Lo Monaco attacca Mourinho | «Paraculo e asino»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Pietro Loha risposto alle dichiarazioni di Josédi tredici anni fa: le dichiarazioni del dirigente sportivo Pietro Loha risposto alle dichiarazioni di Josérisalenti a tredici anni fa. L’ex tecnico dell’Inter dichiarò di non conoscere il dirigente sportivo. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «è uno dei più grandi paraculi della storia del calcio italiano. Fare l’allenatore presuppone avere diverse qualità, tra cui quelle di prendere l’attenzione su di sé, motivarla e su questo eccelle. Ma è unnelle cose di campo, io l’ho sempre detto. Lui mi conosceva benissimo, anche perché qualche anno prima io andai a Bratislava a vedere gli Europei Under 21 lui faceva l’osservatore. Ci conoscemmo lì. È un ...

