Le accuse a Fedez dopo il cappellino della Nike: dalla canzone su Tiziano Ferro alle mance ai rider (Di lunedì 3 maggio 2021) dopo l'attacco alla Lega e alla Rai per il concerto del primo maggio Fedez è finito nel mirino della destra. Che oggi è partita all'attacco del cantante e marito di Chiara Ferragni. Ieri è stato il turno dell'accusa di sponsorizzare la Nike per il cappellino sfoggiato durante l'esibizione. Oggi tocca ai versi dedicati a Tiziano Ferro e alla storia della mancia ai rider. Il Giornale oggi ricorda che Fedez, impegnato in prima linea per sostenere il Ddl Zan, è la stessa persona che in una sua canzone affermava: Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing / Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti / Si era presentato in modo strano con Cristicchi / "Ciao sono ...

