Informatica | Sesa acquisisce il controllo di PM Service

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito – tramite la società interamente controllata Computer Gross, attiva nel settore Value Added Distribution – un ulteriore 51% di PM, incrementando la propria partecipazione dal 19% al 70%. PM, costituita nel 1999 e che attualmente ha circa 25 a Pontassieve (FI), offre tecnologia e servizi di assistenza specialistica per il risparmio energetico con ricavi annuali di circa 30 milioni di euro e un EBITDA margin atteso in linea con quello medio del gruppo, sottolinea una nota. “L’operazione consente di accelerare l’integrazione di PMnell’organizzazione di Computer Gross, dando vita ad una linea di business in grado di cogliere ...