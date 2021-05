Il paradiso delle Signore | 3 – 7 maggio 2021 | Giuseppe Amato riconquista la fiducia di Salvatore

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 3 maggio 2021) Mentre scopriamo che a Il, i rapporti tra, grazie alla caffetteria torneranno tranquilli, Maria farà una dolente scoperta. Dal 3 al 7le anticipazioni su ciò che accadrà nel famoso magazzino milanese, mostrano che Maria scoprirà il bacio di Rocco a Irene, a cui non parlerà più insieme. Il, 3 – 7: Marta non capirà più Vittorio Marta, non sa che Vittorio l’ha vista mentre baciava Dante e non capirà il suo atteggiamento alquanto strano. I due non riusciranno più a stare tranquilli e Vittorio prenderà una decisione, apparentemente definitiva. Gabriella e Cosimo sembrano ...