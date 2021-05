GFVip, Luca Onestini bacchetta Pomeriggio 5 e smentisce il bacio del fratello con Valeria Marini (Di lunedì 3 maggio 2021) Luca Onestini è finito nuovamente al centro del gossip, ma questa volta non per la presunta crisi con la fidanzata Ivana Mrazova. Nello specifico, l’ex gieffino ha voluto “proteggere” il fratello Gianmarco da alcune notizie false circa il suo avvicinamento a Valeria Marini. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. GIANMARCO Onestini E Valeria Marini: FLIRT L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 3 maggio 2021)è finito nuovamente al centro del gossip, ma questa volta non per la presunta crisi con la fidanzata Ivana Mrazova. Nello specifico, l’ex gieffino ha voluto “proteggere” ilGianmarco da alcune notizie false circa il suo avvicinamento a. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. GIANMARCO: FLIRT L'articolo

gfvip_comment : RT @sophia23s1: “Davvero non me l’aspettavo. Vuol dire che il pezzo sta piacendo, vuol dire che alla gente piaccio ed è figo perché io cerc… - brunellarovetta : A Ivana del Gfvip 2 , gli avevano fatto trovare Luca onestini nel letto con la sua insegnante di fitness, quello pure fu tosto #prelemi - Luca_zone : RT @MauryKostanzo: Ma se #GFVIP e #isola sono ormai andati, perché non cogliere l'occasione per riproporre finalmente 'La Talpa' con @pereg… -