Denise Pipitone | ora la Procura riapre le indagini L’ex pm | “Senza nuovi elementi non portano a nulla”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il casotorna in. Sono previste infatti nuovedelladi Marsala (Trapani) sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo di cui si sono perse le tracce il primo settembre del 2004. Oggi è stata ascoltata, come persona informata sui fatti, Maria Angioni, la ex pm di Marsala che all’epoca si occupò della vicenda. Nelle ultime settimane ci sarebbero stati degli accadimenti che hanno riacceso riflettori sulla vicenda, e ora i magistrati vogliono capire se ci siano stati depistaggi o errori nell’inchiesta. Le dichiarazioni del Pm che ha indagato su“Una nuova inchiesta sul casopuò avere un senso se c’è un fatto rilevante, cioè se qualcuno dice una cosa che all’epoca non fu detta, ma se la ...

La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di, la bambina sparita da Mazara del Vallo l'1 settembre nel 2004. Nei giorni scorsi si sono susseguiti numerosi colpi di scena su un giallo mai risolto: dalla trasmissione della tv russa ...Come anticipato da Tp24, la Procura di Marsala ha deciso di riaprire il fascicolo delle indagini su, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre nel 2004. Nelle scorse settimane il caso era tornato d'attualità per via di una tv russa che sosteneva di avere trovato una ...Le parole dell’ex Procuratore di Marsala (Trapani) Alberto Di Pisa, in merito alla notizia della riapertura delle indagini sul caso della ...Nuove indagini della Procura di Marsala (Trapani) sulla scomparsa di Denise Pipitone. La ex pm di Marsala, Maria Angioni è stata ascoltata come persona informata sui fatti.