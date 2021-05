Come funziona la politica in Rai (Di lunedì 3 maggio 2021) Si è tornati a parlare di "lottizzazione": per la telefonata di Fedez, e perché tra un po' bisogna rifare le nomine della dirigenza Leggi su ilpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Si è tornati a parlare di "lottizzazione": per la telefonata di Fedez, e perché tra un po' bisogna rifare le nomine della dirigenza

matteosalvinimi : Donare sangue (oggi plasma) salva una vita ed è sicuro. Ecco come funziona. #escoancheperdonare - antoniospadaro : In che modo possono e devono dialogare #scienza e #Politica per prendere decisioni davvero responsabili? Perché la… - DantiNicola : Cos'è e come funziona il 'certificato vaccinale'? Di questo parleremo stasera con @MassimoUngaro e @lisanoja alle 2… - Vincenz25680846 : RT @Lucrezi97533276: @lucianonobili @ItaliaViva @matteorenzi @meb @elenabonetti @TeresaBellanova @Ettore_Rosato @gennaromigliore @IleP @Ada… - telesimo : RT @TVTips_official: ????????Don’t miss! ???????? Su #Clubhouse alle 19.30 per parlare di #serietv e per raccontarvi meglio come funziona l’App di… -