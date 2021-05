Coletta InnovUp | “Oltre 12mila startup iscritte a sezione speciale registro imprese Mise”

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Oggi lealladeldelledelsi assestano ormai stabilmente sopra quota. Al 1° aprile 2021 se ne contano infatti 12.561, il 3,4% di tutte le società di capitali di recente costituzione”. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Angelo, presidente di. Nata dall’unione di Italiae Apsti, l’associazione rappresenta l’ecosistema italiano dell’innovazione e che aggrega, scaleup, pmi innovative, centri di innovazione, parchi scientifici e tecnologici, incubatori, acceleratori, abilitatori, investitori, studi professionali e corporate. Leinnovative occupano, ...

Yahoo Finanza

Cresce il popolo dei piccoli e medi investitori che decidono di credere nelle startup innovative: in meno di un mese Open Seed, società nata nel 2016 a ...