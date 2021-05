Ciro Grillo | indagini chiuse per la seconda volta

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il figlio di Beppe, indagato per violenza sessuale in concorso. Si sono concluse per lalesu, figlio di Beppe, indagato per violenza sessuale di gruppo insieme con altre tre persone., figlio di Beppe, indagato per violenza sessuale di gruppo, il figlio diciannovenne di Beppe, è finito nel registro degli indagati per un caso di violenza di gruppo. A sporgere la denuncia è stata una modella scandinava che ha denunciato i suoi aggressori. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo a carico die tre suoi ...