Atterrato a Orio il volo dall’India con 146 passeggeri | controlli e isolamento per 10 giorni nei Covid Hotel - Video

(Di lunedì 3 maggio 2021) Lunedì 3 maggio poco dopo le 19 l’arrivo delcharter da Amristar, città del Punjab a nord dell’India. È l’ultimo previsto in arrivo all’aeroporto dial Serio per tutto il mese di maggio. Tutti i viaggiatori sono residenti in Italia. Le procedure prevedono che, anche in caso di risultato negativo, debbano trascorrere 10in

Orio al Serio (Bergamo) - Sono sbarcati questa sera, lunedì 3 maggio, una manciata di minuti dopo le 19, all'aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, i 146 viaggiatori provenienti, con un volo charter, da Amristar, città del Punjab a nord dell'India. Non appena scesi dall'aereo, un volo della compagnia hiFly, che ha volato per ... Lunedì 3 maggio poco dopo le 19 l'arrivo del volo charter da Amristar, città del Punjab a nord dell'India. È l'ultimo previsto in arrivo all'aeroporto di Orio al Serio per tutto il mese di maggio. Tutti i viaggiatori sono residenti in Italia. Le procedure prevedono che, anche in caso di risultato negativo, debbano trascorrere 10 giorni in ... Questa mattina ATS Bergamo ha coordinato, presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio, una ...