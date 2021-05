A che ora inizia Chiamami ancora amore: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di lunedì 3 maggio 2021) A che ora inizia Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in onda su Rai 1 dal 3 maggio 2021? Ve lo diciamo subito: le tre puntate in programma andranno in onda a partire dalle ore 21,25. Ogni serata vedrà due episodi e durerà fino alle ore 23,30 (circa). La durata è quindi di circa 2 ore (pubblicità incluse). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della serie tv su Rai 1: Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 3 maggio 2021, ore 21,25 Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 10 maggio 2021, ore 21,25 Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 17 maggio 2021, ore 21,25 Streaming e diretta tv Abbiamo visto a che ora inizia Chiamami ancora amore, ma dove vedere ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) A che ora, la nuova serie tv insu Rai 1 dal 3 maggio 2021? Ve lo diciamo subito: le tre puntate in programma andranno ina partire dalle ore 21,25. Ogni serata vedrà due episodi e durerà fino alle ore 23,30 (circa). La durata è quindi di circa 2 ore (pubblicità incluse). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare)serie tv su Rai 1: Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 3 maggio 2021, ore 21,25 Secpuntata (episodi 3 e 4): lunedì 10 maggio 2021, ore 21,25 Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 17 maggio 2021, ore 21,25 Streaming e diretta tv Abbiamo visto a che ora, ma dove vedere ...

