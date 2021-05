Yakuza 0 | la traduzione italiana è disponibile su PC grazie all’impegno di alcuni fan – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 2 maggio 2021) A distanza di diversi mesi dall’uscita,difan, èla versione 1.0 delladi0 in versione PC..di Rulesless e del Team Super Game è finalmentela versione 1.0 delladi0 in versione PC. Il gioco, uscito originariamente a marzo del 2015, èdall’estate del 2018 su Windows PC. Ci è voluto, quindi, un po’ di tempo prima di poter avere il gioco nella nostra lingua, oltretuttoe alla passione diappassionati e non in maniera ufficiale. A questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Yakuza traduzione

Multiplayer.it

Pur rispondendo a precisi cliché " come ad esempio il sicarioin cerca di vendetta " i ... Abbiamo parlato di: Year Zero Benjamin Percy, Ramon Rosanas, Lee Loughridgedi Lorenzo Corti ...In giapponese Arisu è ladi Alice in inglese, proprio lui è il primo fondamentale cliché ... Aguni un bruto delladal cuore tenero, Last Boss , la caratterizzazione del personaggio ...A distanza di diversi mesi dall'uscita, grazie all'impegno di alcuni fan, è disponibile la versione 1.0 della traduzione italiana di Yakuza 0 in versione PC.. Grazie all'impegno di Rulesless e del ...