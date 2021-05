Vaccino anti Covid, in sperimentazione per bambini e ragazzi. Cts: probabile ok in tempo per riapertura scuole (Di domenica 2 maggio 2021) Sono due le sperimentazioni dei vaccini anti Covid in corso nei bambini e negli adolescenti. A condurre gli studi sono le aziende Moderna e Pfizer/BioNTech. Alcuni risultati preliminari stanno arrivando e ci sono i presupposti per ipotizzare che "la loro autorizzazione da parte delle attività regolatorie possa arrivare in tempo per la riapertura delle scuole". L'ha detto all'Ansa l'immunologo Sergio Abrignani, dell'Università Statale di Milano e membro del Cts. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 maggio 2021) Sono due le sperimentazioni dei vacciniin corso neie negli adolescenti. A condurre gli studi sono le aziende Moderna e Pfizer/BioNTech. Alcuni risultati preliminari stanno arrivando e ci sono i presupposti per ipotizzare che "la loro autorizzazione da parte delle attività regolatorie possa arrivare inper ladelle". L'ha detto all'Ansa l'immunologo Sergio Abrignani, dell'Università Statale di Milano e membro del Cts. L'articolo .

