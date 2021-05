Uomini e donne: Samantha Curcio ha fatto la sua scelta (Di domenica 2 maggio 2021) La scelta di Samantha a Uomini e donne Ieri e oggi ci sono state due nuove registrazioni del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. E, parlando del Classico, proprio nella registrazione di oggi, domenica 2 maggio, c’è stata a sorpresa una scelta. Si tratta di quella della tronista Samantha Curcio, come L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 2 maggio 2021) LadiIeri e oggi ci sono state due nuove registrazioni del Trono Classico e del Trono Over di. E, parlando del Classico, proprio nella registrazione di oggi, domenica 2 maggio, c’è stata a sorpresa una. Si tratta di quella della tronista, come L'articolo proviene da Novella 2000.

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - poliziadistato : #1maggio con #calendariopolizia 2021 raccontiamo un’altra parola-simbolo della riforma 121/1981: Donne. Con la smil… - RivistaUndici : Come si costruiscono i giocatori del futuro? Per i formatori dei club italiani non è solo una questione di campo, d… - PIECEOFH3ART : @matteosalvinimi per caso una famiglia può esser composta da due donne o due uomini o per forza da un uomo o una donna? - ang591 : RT @PasqualeTotaro: Ci sono donne che hanno il mare negli occhi per la grandezza, per l’immensità dell’anima per il modo infinito di ab… -