Uomini e Donne, Armando Incarnato torna in studio e fa infuriare Maria De Filippi (Di domenica 2 maggio 2021) Uomini e Donne è al centro dell'attenzione mediatica per le anticipazioni tv della nuova registrazione, che vede Armando Incarnato fare ritorno alla corte di Maria De Filippi ed avere un acceso scontro con la conduttrice tv. L'occasione del diverbio è la nuova puntata del format registratasi il 1° maggio 2021, quando una volta chiamato al centro studio dalla conduttrice, dinanzi alle ultime corteggiatrici conosciute, la De Filippi lo invita a confrontarsi con una di quest'ultime rispetto alla testimonianza che lei le ha rilasciato alla Redazione del format, su un bacio avuto con il cavaliere prima del suo rientro in studio. Un bacio lungo e intenso e che, secondo quanto rivela la donna, Armando le avrebbe chiesto di ...

