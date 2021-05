Un 2020 surreale: Matthew Brannon rappresenta il suo mondo fluttuante (Di domenica 2 maggio 2021) L’artista Matthew Brannon ci racconta un 2020 surreale, un anno che da non molto abbiamo lasciato e che ha rivoluzionato la nostra vita completamente. La mostra del mondo fluttuante di Brannon si snoda negli spazi della galleria Gió Marconi di Milano. Alla rappresentazione l’artista ha dato il di nome “Cold Shoulders / Foreign Affairs / Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) L’artistaci racconta un, un anno che da non molto abbiamo lasciato e che ha rivoluzionato la nostra vita completamente. La mostra deldisi snoda negli spazi della galleria Gió Marconi di Milano. Allazione l’artista ha dato il di nome “Cold Shoulders / Foreign Affairs /

value4valuables : OGGI IL SANGUE DI SAN GENNARO NON SI È SCIOLTO La cerimonia si è svolta in assenza di fedeli, in una atmosfera surr… - FerrariEditore : L’ULTIMA EPIDEMIA di Mauro Santomauro > Un #romanzo pandemico surreale e ironico, vincitore del Premio Letterario A… - PerversiOnBrit : Avevo totalmente rimosso che nel 2020 abbiamo avuto ben DUE edizioni del #gfvip SURREALE. #exrosmello - Cassandra__2020 : RT @GiorgiaMeloni: Bocciati gli odg di Fratelli d’Italia per abolire il #coprifuoco. Surreale. - Ale74terni : RT @LucioMM1: @MMmarco0 Nel 2020 a maggio epidemia era in un quarto del paese, OGGI è nazionale. Poi vabbeh il dettaglio dei vaccini che c… -