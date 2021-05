Ratchet & Clank: Rift Apart risplende di next-gen nell'analisi di Digital Foundry (Di domenica 2 maggio 2021) Durante l'ultimo State of Play, Sony ha presentato un nuovo video gameplay, della durata di 15 minuti, interamente incentrato su Ratchet & Clank: Rift Apart, l'attesa esclusiva PS5 sviluppata da Insomniac Games. Come spesso accade in seguito a questi eventi, i ragazzi di Digital Foundry hanno analizzato il nuovo materiale, cercando di estrapolare quanti più dati tecnici possibili. Ovviamente, analizzare un video è ben diverso dall'avere fra le mani il gioco vero e proprio, ma gli esperti di DF non disdegnano mai degli esami preliminari, in attesa del lancio ufficiale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 2 maggio 2021) Durante l'ultimo State of Play, Sony ha presentato un nuovo video gameplay, della durata di 15 minuti, interamente incentrato su, l'attesa esclusiva PS5 sviluppata da Insomniac Games. Come spesso accade in seguito a questi eventi, i ragazzi dihanno analizzato il nuovo materiale, cercando di estrapolare quanti più dati tecnici possibili. Ovviamente, analizzare un video è ben diverso dall'avere fra le mani il gioco vero e proprio, ma gli esperti di DF non disdegnano mai degli esami preliminari, in attesa del lancio ufficiale. Leggi altro...

