MotoGp Spagna Tabellino Gara: doppietta Ducati (Di domenica 2 maggio 2021) Primo Miller, secondo Bagnaia. Problema fisico per Quartararo a metà Gara MotoGp Spagna Tabellino Gara MotoGp Spagna Tabellino Gara MotoGp Spagna Tabellino Gara – Al circuito di Jerez de la Frontera si corre la quarta prova del Motomondiale 2021, con il francese Fabio Quartararo primo in classifica a 61 punti con la sua Yamaha davanti al Ducatista Francesco Pecco Bagnaia con 46. In pole position sempre il francese più veloce di tutti in qualifica, poco meno di un decimo su Franco Morbidelli con lui in prima fila insieme a Miller. A seguire in griglia Bagnaia, Nakagami e Zarco. Il campione del mondo in Suzuki Mir è solo decimo, mentre Marquez e Rossi ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 maggio 2021) Primo Miller, secondo Bagnaia. Problema fisico per Quartararo a metà– Al circuito di Jerez de la Frontera si corre la quarta prova del Motomondiale 2021, con il francese Fabio Quartararo primo in classifica a 61 punti con la sua Yamaha davanti alsta Francesco Pecco Bagnaia con 46. In pole position sempre il francese più veloce di tutti in qualifica, poco meno di un decimo su Franco Morbidelli con lui in prima fila insieme a Miller. A seguire in griglia Bagnaia, Nakagami e Zarco. Il campione del mondo in Suzuki Mir è solo decimo, mentre Marquez e Rossi ...

SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRA A JEREZ ???? Di Giannantonio trionfa in Moto2 davanti al connazionale Bezzecchi: prima vittoria it… - IlMagico94 : Miller in ducati trionfa in spagna, bagnaia secondo e primo nel mondialeee anche grazie alla sfortuna del diablo Va… - giornaleradiofm : Gp Spagna: doppietta Ducati, vince Miller su Bagnaia: (ANSA) - ROMA, 02 MAG - Doppietta Ducati nel Gran Premio di S… -