MotoE | GP Spagna 2021 | Alessandro Zaccone fa festa a Jerez!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021)vince il primo round della, in pista a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di. La realtà del Motomondiale riservata alle moto elettriche non ha mancato di regalare emozioni dal primo all’ultimo giro di una competizione che è slittata al pomeriggio in seguito alla bandiera rossa che ha ritardato il warm-up della Moto2. La competizione è iniziata sotto il controllo di Eric Granado (WithU Motorsport). Il brasiliano ha cercato di allungare, ma un errore al terzo giro in curva 6 ha vanificato i primi ottimi passaggi.(Pramac) ha approfittato della situazione per prendere il controllo delle operazioni davanti allo svizzero Dominique Aegerter (Intact GP). Quest’ultimo ha messo pressione all’italiano che negli ultimi due giri non ha ...