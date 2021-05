Michele Bravi vs Pio e Amedeo; l’effetto Fedez è inarrestabile (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il monologo contro il linguaggio “politically correct” a “Felicissima Sera”, Michele Bravi risponde a Pio e Amedeo sulla scia dell’ “effetto Fedez” Il discorso contro il linguaggio politically correct… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il monologo contro il linguaggio “politically correct” a “Felicissima Sera”,risponde a Pio esulla scia dell’ “effetto” Il discorso contro il linguaggio politically correct… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

stanzaselvaggia : Hanno fatto meno rumore ieri, ma le parole di Michele Bravi sono state bellissime. - pietroraffa : Ieri Michele Bravi ha parlato dell'importanza nell'uso delle parole. Spiegando che sono importanti tanto quanto l… - OndeFunky : Michele ?? LE PAROLE SONO IMPORTANTI @michele_bravi MANTIENI IL BACIO (io non mi so difendere mai da questa canzone) #1M2O21 #concertone - ChiaraGrenzi : RT @combatp0p: michele bravi e fedez stasera hanno deciso di pisciare in testa a tutti - giulihyde : RT @xtrvgic: Hot take per chi dice che le persone LGBTQ+ non si fanno sentire: ieri anche Michele Bravi ha fatto un piccolo intervento e, s… -