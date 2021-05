Mass Effect Legendary Edition avrà una patch day-one da 11GB per migliorare le performance (Di domenica 2 maggio 2021) Le patch day one sono ormai una tradizione nel gaming tripla-A moderno e Mass Effect Legendary Edition non sarà da meno. Sui server PlayStation Store è infatti già apparso il primo aggiornamento della trilogia rimasterizzata Bioware, sebbene il titolo non sia ancora stato pubblicato. Naturalmente, lo stesso aggiornamento dovrebbe essere presente anche su console Xbox. Questa patch, dal peso di 11GB, dovrebbe migliorare le performance di gioco, la stabilità e alcuni dettagli grafici. Pertanto, se ne consiglia il download non appena avrete Mass Effect Legendary Edition fra le mani. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 2 maggio 2021) Leday one sono ormai una tradizione nel gaming tripla-A moderno enon sarà da meno. Sui server PlayStation Store è infatti già apparso il primo aggiornamento della trilogia rimasterizzata Bioware, sebbene il titolo non sia ancora stato pubblicato. Naturalmente, lo stesso aggiornamento dovrebbe essere presente anche su console Xbox. Questa, dal peso di, dovrebbeledi gioco, la stabilità e alcuni dettagli grafici. Pertanto, se ne consiglia il download non appena avretefra le mani. Leggi altro...

Eurogamer_it : #MassEffectLegendaryEdition avrà una patch day-one da 11GB per migliorare le performance. - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Mass Effect Legendary Edition: Peso e dettagli per la patch D1 - ovicio : ‘Mass Effect: Legendary Edition’ terá patch de Day One com quase 12GB - alisander91 : Qui per ricordarvi che mancano 13 giorni a Mass Effect Legendary Edition - tech_gamingit : Mass Effect Legendary Edition: Peso e dettagli per la patch D1 -