Luca Laurenti, quel periodo difficile del passato: “Avevo il terrore” | Il racconto (Di domenica 2 maggio 2021) Il racconto di Luca Laurenti sul difficile periodo del passato è incredibile. “Avevo il terrore”, ha detto il celebre conduttore. Ecco le sue parole. Luca Laurenti (Getty Images)Uno dei conduttori televisivi più amato di sempre ha racontato un toccante episodio del passato. Il simpaticissimo Luca Laurenti, insieme allo storico amico e collega Paolo Bonolis, è alle prese con Avanti un altro! Pure di sera, il celebre quiz di Canale 5 in onda anche la domenica in prima serata. Sempre divertentissimo, Laurenti è amatissimo dal pubblico in studio e da quello a casa. Ma non tutti sono a conoscenza di un episodio del passato ... Leggi su altranotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Ildisuldelè incredibile. “il”, ha detto il celebre conduttore. Ecco le sue parole.(Getty Images)Uno dei conduttori televisivi più amato di sempre ha racontato un toccante episodio del. Il simpaticissimo, insieme allo storico amico e collega Paolo Bonolis, è alle prese con Avanti un altro! Pure di sera, il celebre quiz di Canale 5 in onda anche la domenica in prima serata. Sempre divertentissimo,è amatissimo dal pubblico in studio e dalo a casa. Ma non tutti sono a conoscenza di un episodio del...

bella_you_know : Però scherzi a parte TWEET DI SOSTEGNO per chi come me non sa camminare sui tacchi tanto bene quanto Luca Laurenti… - pazzescoh : LUCA MINAJ LAURENTI #avantiunaltropuredisera #avantiunaltro - GisasNoSekaii : @smolmavi e nanami sarebbe luca laurenti - LorenzoMainieri : @Avanti1Altro: alle 21:20 su Canale Cinque con @PaoloBonolis e Luca Laurenti - bella_you_know : Luca Laurenti riesce a buttare la custiodia del pidigozzo nel tubo #avantiunaltro #avantiunaltropuredisera SEMPR… -