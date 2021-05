L’Inter è campione d’Italia | il messaggio sui social della Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 2 maggio 2021)si è laureatoper la diciannovesima volta, decisivo il pareggio del Sassuolo contro l’Atalanta. Si tratta di un traguardo meritato per la squadra di Antonio Conte che ha dominato già dalla prima partita. Lascia il trono dila, i bianconeri pagano le scelte estive, in particolar modo quella di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Laè stata protagonista di un bel gesto al fischio finale delle partite delle 15: un tweet di complimenti al. “Congratulazioni alper la vittoria del Campionato 2020/2021!”, si legge sul profilo del club bianconero. Ed i tifosi deliniziano a festeggiare un traguardo molto importante. Congratulazioni all’@Inter per la vittoria del ...