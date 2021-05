Inter | Conte | “Futuro? Voglio solo godermi questo successo Nessuno può disturbarci”

(Di domenica 2 maggio 2021) “Aver vinto lo scudetto con quattro giornate di anticipo testimonia il buon lavoro che hanno fatto i ragazzi. Adesso c’è più serenità, inevitabile che vogliamo continuare a fare bene ma è giusto dare spazio a chi ha giocato di meno però cercheremo sino alla fine di fare il nostro meglio. I ragazzi sanno che tipo di mentalità e pensiero ho“. Queste le parole di Antoniopoche ore dopo la conquista matematica dello scudetto con l’, il diciannovesimo della storia del club nerazzurro. Il mister dell’venuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’. CAMBIO TATTICO – C’è stato un percorso anche da punto di vista tattico, in questi due anni abbiamo provato diverse situazioni: abbiamo iniziato come avevamo finito l’anno scorso pressando alti a prescindere dalla zona di campo. Quest’anno nelle prime 10-12 partite ...

Per ben 65 volte su 69 l'diha segnato il primo gol della partita: segnale di una mentalità offensiva e aggressiva. "C'è stato un percorso dal punto di vista tattico - spiega l'allenatore ...Commenta per primo Intervenuto a Sky Calcio Club l'allenatore dell'Antonioha commentato così la vittoria dello scudetto: 'Ora siamo più sereni, siamo contenti e soddisfatti, Abbiamo riportato lo scudetto all', abbiamo lavorato bene, l'abbiamo vinto ...Antonio Conte rimanda ancora ogni discorso sul futuro e a chi gli chiede cosa farà l'anno prossimo, risponde senza sbilanciarsi. "Adesso ..."Vincere con l'Inter non è semplice, chi è stato in questo ambiente sa ... La svolta è stata nel derby, se credi di essere il re di Milano e ti ritrovi sotto… Con Conte si può aprire un ciclo.