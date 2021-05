Il Rotary e altre associazioni ripuliscono Canale Morra

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un rinnovato impegno per la tutela del patrimonio ambientale e per renderlo vivibile e accogliente. Questo il significato della Giornata che ilclub di Benevento ha organizzato questa mattina al, uno dei punti nevralgici della storia della città. Unitamente a WWF, Lipu, Plastic Free, IoXBenevento, CAI, Verehia, RCC Benevento e Rotaract, tuttemolto attive sul territorio, ilha assicurato una pulizia straordinaria deldai rifiuti e sterpaglie infestanti. L’ iniziativa, che ha goduto del patrocinio del Comune di Benevento e la partecipazione dell’Asia, rientra nel contesto del programma promosso dalClub con lo slogan “Adotta un fiume”, e che punta alla educazione ...

