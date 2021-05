Fedez: il discorso al Concerto Primo Maggio diventa un caso mediatico (Di domenica 2 maggio 2021) In occasione del tradizionale Concerto Primo Maggio, Fedez recita un toccante discorso a favore di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo e racconta dell’ipocrisia relativa alla calendarizzazione della Ddl Zan. Scoppia il caso mediatico In occasione del Concerto Primo Maggio, il rapper italiano Fedez non ha esitato a pronunciare sul palco un toccante monologo a favore di coloro che lavorano nell’industria dell’intrattenimento, per poi rivolgere l’attenzione di tutto il pubblico riguardo l’ipocrisia e lo scandaloso ritardo relativo alla calendarizzazione della Ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia. Già diverse ore prima di salire sul palco, Fedez aveva fatto sapere ... Leggi su zon (Di domenica 2 maggio 2021) In occasione del tradizionalerecita un toccantea favore di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo e racconta dell’ipocrisia relativa alla calendarizzazione della Ddl Zan. Scoppia ilIn occasione del, il rapper italianonon ha esitato a pronunciare sul palco un toccante monologo a favore di coloro che lavorano nell’industria dell’intrattenimento, per poi rivolgere l’attenzione di tutto il pubblico riguardo l’ipocrisia e lo scandaloso ritardo relativo alla calendarizzazione della Ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia. Già diverse ore prima di salire sul palco,aveva fatto sapere ...

