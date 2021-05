Emergenza idrica a Ceppaloni, l’assessore Barone: “Non se ne può più, chiesto intervento al Prefetto” (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Non se ne può più. Sono giorni che alcune realtà del territorio di Ceppaloni sono senz’acqua e l’Alto Calore fa finta di nulla. E siamo ancora in primavera”. Così l’assessore all’Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Ceppaloni, Emanuela Barone, che ha scritto una missiva urgente al Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, al presidente dell’Alto Calore, Michelangelo Ciarcia, e al coordinatore dell’Eic Ambito Calore-Irpino, Michele Vignola. “Ho chiesto un immediato intervento al Prefetto affinché venga ripristinata nel territorio del Comune di Ceppaloni la normale erogazione di acqua da parte della società Alto Calore Servizi Spa”, afferma ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Non se ne può più. Sono giorni che alcune realtà del territorio disono senz’acqua e l’Alto Calore fa finta di nulla. E siamo ancora in primavera”. Cosìall’Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente e Protezione Civile del Comune di, Emanuela, che ha scritto una missiva urgente aldi Benevento, Carlo Torlontano, al presidente dell’Alto Calore, Michelangelo Ciarcia, e al coordinatore dell’Eic Ambito Calore-Irpino, Michele Vignola. “Houn immediatoalaffinché venga ripristinata nel territorio del Comune dila normale erogazione di acqua da parte della società Alto Calore Servizi Spa”, afferma ...

