Covid in Campania, oggi 1.352 positivi e 11 morti: l'indice di contagio torna al 9%, crescono ricoveri e terapie intensive (Di domenica 2 maggio 2021) Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.352 positivi su 14.087 tamponi molecolari esaminati, 598 in meno...

