Concerto del Primo Maggio | «l’affaire Fedez» | il caso politico e la reazione di RaiTre

Leggi su vanityfair

(Di domenica 2 maggio 2021) La voce di Fedez ha tremato, sul palco del Concertone. «Sappiate che il contenuto di questo intervento è stato definito dalla vicedirettrice di RaiTre inopportuno», ha cominciato il rapper, ospite a Roma per il tradizionale appuntamento del Primo Maggio. Fedez, un cappellino nero calcato in testa, ha raccontato di un tentativo di censura. «Mi è stato chiesto di inviare il testo del mio intervento», ha sostenuto, prima di ignorare ogni richiesta di omologazione e sferrare attacchi ad ogni ambito della politica odierna. Fedez ha rimproverato Mario Draghi, che ai lavoratori dello spettacolo non ha destinato un soldo, una riforma, una parola. https://twitter.com/edulcorato/status/1388582881103159301