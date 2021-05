Caso Fedez, caos in Rai: la caduta libera che nessuno riesce a frenare. Inizia la giostra dello scaricabarile, Di Mare e la vice Capitani a rischio (Di domenica 2 maggio 2021) “Il Caso Fedez è la pietra tombale sulla governance in scadenza. Game over“, commenta un noto dirigente che di polemiche travolgenti a Viale Mazzini ne ha vissute parecchie. Il 1 maggio romano lontano da fave e pecorino ha lasciato strascichi importanti. I telefoni roventi, reazioni social, lanci di agenzia. Una caduta libera a cui nessuno riesce a porre un freno. Il clima infuocato fa da contorno al gioco Iniziato da ore: lo scarico delle responsabilità. In attesa di capire chi rimarrà con il cerino in mano. Chi ha parlato con l’amministratore delegato Fabrizio Salini lo descrive furente, soprattutto per l’associazione della parola censura all’azienda che dirige. “Non sapeva, non avrebbe censurato nessuno”, spiegano persone a lui vicine. Azienda che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “Ilè la pietra tombale sulla governance in scadenza. Game over“, commenta un noto dirigente che di polemiche travolgenti a Viale Mazzini ne ha vissute parecchie. Il 1 maggio romano lontano da fave e pecorino ha lasciato strascichi importanti. I telefoni roventi, reazioni social, lanci di agenzia. Unaa cuia porre un freno. Il clima infuocato fa da contorno al giocoto da ore: lo scarico delle responsabilità. In attesa di capire chi rimarrà con il cerino in mano. Chi ha parlato con l’amministratore delegato Fabrizio Salini lo descrive furente, soprattutto per l’associazione della parola censura all’azienda che dirige. “Non sapeva, non avrebbe censurato”, spiegano persone a lui vicine. Azienda che ...

