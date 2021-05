Calcio | Bagni | ‘lo scudetto va alla squadra più forte’**

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Loè un successo per la guida tecnica e per i giocatori, l’Inter lo merita perché è lapiù forte”. Lo dice l’ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, Salvatore, all’Adnkronos, sul titolo dellanerazzurra. “Gran parte del merito – aggiunge– è di Conte, che nonostante sia stato messo più volte sulla graticola a causa delle premature eliminazioni in Champions e Coppa Italia, ha sempre tenuto compatto il gruppo”. Infinespera in una campagna acquisti mirata, necessaria per essere competitivi anche a livello internazionale, perché “la Champions va onorata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

NCN_it : BAGNI: 'HO SEMPRE CEDUTO IN GATTUSO E I RISULTATI GLI STANNO DANDO RAGIONE #bagni #napoli #gattuso - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Ho sempre creduto nel lavoro di Gattuso, i fatti gli danno ragione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Ho sempre creduto nel lavoro di Gattuso, i fatti gli danno ragione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Ho sempre creduto nel lavoro di Gattuso, i fatti gli danno ragione' - napolimagazine : L'EX - Bagni: 'Ho sempre creduto nel lavoro di Gattuso, i fatti gli danno ragione' -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Bagni

SardiniaPost

... poco più di cinque ettari, l'equivalente di dieci campi daper intenderci. Ma l'idea di ... Un'area da destinare a campi scout, con cucina,e docce; un palcoscenico attrezzato per ...Come scrive il Sun, un appartamento degno di un re dele l'acquisto della superstar ... In 551 mq calpestabili ci sono quattro camere da letto, quattro, vista a 360° e persino una ...Una parte di questi ha espresso anche un pizzico di amarezza, per un incastro del destino: “ Come i ringraziamenti che i tifosi bianconeri hanno riversato copiosi sui social. Ricordi che sgorgano a no ...Non solo il pesantissimo score col quale la truppa giallorossa se ne è tornata a casa. La serata di Manchester lascia strascichi pesanti sia nel morale che nel futuro della Roma, con particolare rifer ...