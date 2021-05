2 maggio 2011, Osama bin Laden viene ucciso in Pakistan (Di domenica 2 maggio 2021) Dieci anni fa, un commando dei Navy Seals scovava Osama bin Laden in Pakistan. Il leader di Al Qaeda cadeva dopo una sparatoria. Erano le ore 1.09 (fuso orario locale) del 2 maggio 2011 quando Osama bin Laden veniva trovato e eliminato dalle forze speciali americane. Il leader di Al Qaeda Il fondatore e leader di Al Qaeda era nato il 10 maggio 1957 in Arabia Saudita. La sua famiglia è di etnia kindita yemenita: il padre è il miliardario Mohammed bin Awad bin Laden. Nel 1979 va in Afghanistan dove si unisce alla lotta contro l’invasione sovietica, convogliando armi, denaro e combattenti dal mondo arabo. Nel 1988 fondò Al Qaeda. Esiliato dall’Arabia Saudita nel 1992, spostò la sua base in Sudan, finché la pressione ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021) Dieci anni fa, un commando dei Navy Seals scovavabinin. Il leader di Al Qaeda cadeva dopo una sparatoria. Erano le ore 1.09 (fuso orario locale) del 2quandobinveniva trovato e eliminato dalle forze speciali americane. Il leader di Al Qaeda Il fondatore e leader di Al Qaeda era nato il 101957 in Arabia Saudita. La sua famiglia è di etnia kindita yemenita: il padre è il miliardario Mohammed bin Awad bin. Nel 1979 va in Afghanistan dove si unisce alla lotta contro l’invasione sovietica, convogliando armi, denaro e combattenti dal mondo arabo. Nel 1988 fondò Al Qaeda. Esiliato dall’Arabia Saudita nel 1992, spostò la sua base in Sudan, finché la pressione ...

