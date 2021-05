Verona-Spezia, Juric: “Sbagliato cose non da Serie A, c’è rabbia. Salcedo? Un talento puro” (Di sabato 1 maggio 2021) Il Verona frena al "Bentegodi".Dividono la posta in palio Verona e Spezia, affrontatesi questo pomeriggio al "Bentegodi", nella trentaquattresima giornata di Serie A. Una gara decisa dalle reti di Salcedo e Saponara, e analizzata al triplice fischio dal tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport".“Abbiamo Sbagliato tecnicamente cose non da Serie A, facendo errori tecnici gravi che in A non si possono vedere. Abbiamo creato tante occasioni e dovevamo solo gestire, avevamo ripartenze e altro, abbiamo regalato. Sono arrabbiato, non esiste fare questi errori”.Juric si è poi soffermato sulla crescita di Salcedo: "L’ho fatto debuttare a 15 anni a Genova, ha ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) Ilfrena al "Bentegodi".Dividono la posta in palio, affrontatesi questo pomeriggio al "Bentegodi", nella trentaquattresima giornata diA. Una gara decisa dalle reti die Saponara, e analizzata al triplice fischio dal tecnico degli scaligeri, Ivan, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport".“Abbiamotecnicamentenon daA, facendo errori tecnici gravi che in A non si possono vedere. Abbiamo creato tante occasioni e dovevamo solo gestire, avevamo ripartenze e altro, abbiamo regalato. Sono arto, non esiste fare questi errori”.si è poi soffermato sulla crescita di: "L’ho fatto debuttare a 15 anni a Genova, ha ...

