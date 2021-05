Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Bertocchi/Pellacani staccano il pass per Tokyo 2020 (Di sabato 1 maggio 2021) Elena Bertocchi e Chiara Pellacani si sono qualificate per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nella finale del sincro dal trampolino da 3 metri femminile alla Coppa del Mondo di Tokyo 2021 di Tuffi, le azzurre hanno chiuso al terzo posto alle spalle di Cina e Canada. Gara notevole da parte delle due atlete italiane, che hanno sempre stazionato tra i primi posti senza mai mettere a rischio la qualificazione. Hanno conquistato il pass per Tokyo anche Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. Esclusa invece la Russia. RIVIVI IL LIVE DELLA FINALE CRONACA – Buon avvio di Bertocchi/Pellacani, che nei primi due ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Elenae Chiarasi sono qualificate per i Giochi Olimpici di. Nella finale del sincro dal trampolino da 3 metri femminile alladeldidi, le azzurre hanno chiuso al terzo posto alle spalle di Cina e Canada. Gara notevole da parte delle due atlete italiane, che hanno sempre stazionato tra i primi posti senza mai mettere a rischio la qualificazione. Hanno conquistato ilperanche Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. Esclusa invece la Russia. RIVIVI IL LIVE DELLA FINALE CRONACA – Buon avvio di, che nei primi due ...

Advertising

sportface2016 : #Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: #Bertocchi/#Pellacani staccano il pass per #Tokyo2020 - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani quinte dopo le prime due rotazioni - #Tuffi #Coppa… - ailuig96 : Living my best life mentre preparo pancake e guardo la coppa del mondo di tuffi in tv - flamminiog : RT @RaiSport: #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 1ª giornata ? 08:45 Trampolino 3 m Syncro Femminile ? 10:45 Piattaforma 10 m Syncro Maschil… - flamminiog : RT @OA_Sport: #TUFFI Le coppie azzurre del syncro rispondono presente a Tokyo e volano in Finale. Per Bertocchi e Pellacani l'obiettivo è i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Coppa Sabato Rai Sport, 1 Maggio 2021 - in diretta Champions Volley, Tuffi, Serie B, Atletica ...30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione) ore 07:50 Rubrica: Cento Giri 3a puntata - Gli eredi di Coppi e Bartali (archivio) ore 08:45 Tuffi: Coppa del Mondo 2021 1a giornata Finale trampolino 3 m ...

Noemi Batki a caccia di un'altra carta olimpica Alla ricerca di un'altra carta olimpica. Dal 1 al 6 maggio l'Aquatics Center di Tokyo ospiterà la Coppa del Mondo di Tuffi, ultima occasione per staccare i pass olimpici e test event in vista della rassegna a cinque cerchi. Tra le file dell'Italia ci sarà anche Noemi Batki , già qualificata nella ...

LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani quarte dopo le prime tre rotazioni! OA Sport Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Bertocchi/Pellacani staccano il pass per Tokyo 2020 Nella finale del sincro dal trampolino da 3 metri femminile alla Coppa del Mondo di Tokyo 2021 di tuffi, le azzurre hanno chiuso al terzo posto alle spalle di Cina e Canada. Gara notevole da parte ...

LIVE – Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: finale sincro trampolino 3 metri femminile (DIRETTA) La diretta live della finale del sincro dal trampolino da 3 metri femminile alla Coppa del Mondo di Tokyo 2021 di tuffi. Azzurre a caccia di un podio in questo evento nipponico che mette anche in pali ...

...30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione) ore 07:50 Rubrica: Cento Giri 3a puntata - Gli eredi di Coppi e Bartali (archivio) ore 08:45del Mondo 2021 1a giornata Finale trampolino 3 m ...Alla ricerca di un'altra carta olimpica. Dal 1 al 6 maggio l'Aquatics Center di Tokyo ospiterà ladel Mondo di, ultima occasione per staccare i pass olimpici e test event in vista della rassegna a cinque cerchi. Tra le file dell'Italia ci sarà anche Noemi Batki , già qualificata nella ...Nella finale del sincro dal trampolino da 3 metri femminile alla Coppa del Mondo di Tokyo 2021 di tuffi, le azzurre hanno chiuso al terzo posto alle spalle di Cina e Canada. Gara notevole da parte ...La diretta live della finale del sincro dal trampolino da 3 metri femminile alla Coppa del Mondo di Tokyo 2021 di tuffi. Azzurre a caccia di un podio in questo evento nipponico che mette anche in pali ...